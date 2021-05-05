{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прямые рейсы из Саратова в Казань откроются с 27 мая

Перелеты будет осуществлять компания Red Wings

САРАТОВ, 5 мая. /ТАСС/. Самолеты из аэропорта Гагарин начнут летать в Казань, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

"Red Wings открыла продажи билетов на рейсы из международного аэропорта Гагарин в столицу Республики Татарстан - Казань. Red Wings планирует выполнять полеты в Казань с 27 мая по четвергам, а с 6 июня будет также летать по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

В настоящий момент из Саратова можно улететь в Москву, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сургут.

Теги
РоссияТатарстанСаратовская область
Премьеры РФ и Греции обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили сотрудничество стран
Особое внимание стороны уделили тематике совместного противодействия коронавирусной инфекции
Читать полностью