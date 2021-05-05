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ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер отметила, что в ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, получающему крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе в среду замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, представляя предложения ЕК по доработке Промышленной стратегии ЕС.

"В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи [европейским компаниям]. Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас [Еврокомиссию] о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам", - заявила она.

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Вестагер, Маргрете
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