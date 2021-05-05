Кондратьев: запрет на строительства жилья у моря привлек инвесторов в турбизнес на Кубани

СОЧИ, 5 мая. /ТАСС/. Запрет на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря в Краснодарском крае позволил привлечь инвесторов для возведения новых отелей. Отельеры уже вложили около 7 млрд рублей в строительство санаториев в Анапе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе выступления на форуме журналистов Кубани в Сочи в среду.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту жилищного строительства возле моря в курортных городах, в 500-метровой зоне ограничено жилищное строительство, приоритет отдан курортной инфраструктуре.

"Они [участки под отели и санатории] были недоступны отельерам, потому что цена была безгранично дорогой для отельеров <...> А сегодня только в Анапе три участка мощных куплены именно отельерами. Так же в Геленджике, в Сочи и в целом на побережье. Вот это стратегия", - сказал Кондратьев.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В 2021 году, по прогнозам, регион может принять до 18 млн туристов, при благоприятной эпидемиологической обстановке.