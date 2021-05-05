Число туристических поездок из России в Грузию в апреле выросло в два раза

ТБИЛИСИ, 5 мая. /ТАСС/. Граждане России в апреле текущего года более 8,5 тыс. раз совершили поездки в Грузию, что примерно в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

С января по апрель количество поездок из РФ в Грузию составило более 18 тыс., что на 89,7% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Россия расположилась на четвертом месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция. Граждане этой страны с начала года совершили около 72 тыс. поездок, что на 63% меньше, чем за четыре месяца 2020 года.

На третьем месте находятся граждане Грузии, проживающие за рубежом. С января по апрель они совершили более 26 тыс. поездок на родину, что на 75,1% меньше, чем в прошлом году. Третье место заняли граждане Армении, посетив Грузию около 24 тыс. раз. Этот показатель на 87,5% меньше прошлогоднего. Общее количество приезжающих в Грузию в первом квартале туристов уменьшилось на 83,9% (более 220 тыс. поездок).

В Грузии с февраля 2020 года по февраль 2021 года было закрыто воздушное авиасообщение с внешним миром из-за пандемии коронавируса. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты по всем направлениям. В республику впускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.

На данный момент в стране зафиксировано 315 913 случаев заражения (8,47% населения), 296 532 человека выздоровели, 4 207 пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.

В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса препаратами AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm. По последним данным, привиты до 48 тыс. человек. Власти до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.