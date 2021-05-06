Эксперты считают, что сокращение сбережений россиян носит сезонный характер

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сокращение сбережений населения в первом квартале носит сезонный характер и связано в том числе с дополнительными тратами в период новогодних праздников, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, рост реальных доходов россиян будет обеспечен за счет увеличения размера социальных пособий в России с 1 февраля.

По данным Росстата, с января по март доходы россиян составили в совокупности 14,3 трлн рублей, а расходы на покупку товаров и услуг 14,9 трлн рублей. На прошлой неделе ведомство опубликовало данные, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей - налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., и скорректированные на инфляцию) в I квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к IV кварталу 2020 года.

"Сокращение сбережений на 600 млрд рублей (или на 1,3%) в первом квартале 2021 года связано с сезонностью, в том числе с дополнительными тратами в период новогодних праздников. За год (апрель к апрелю), по предварительной оценке Росстата, сбережения населения (во вкладах и наличных деньгах) увеличились на 11,3%. При этом значительная часть роста сбережений связана со снижением расходов, например, из-за ограничений на зарубежный туризм и сферу услуг", - сказал ТАСС директор института Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.

"Некоторый рост реальных доходов населения будет обеспечен за счет увеличения размера социальных пособий в России с 1 февраля 2021 года: выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве", - сказала профессор РАНХиГС Людмила Пронина.

Рост ставки простимулирует сбережения

Основное внимание следует уделять изменениям в уровне сбережений для различных слоев населения, а не изменению номинального среднего значения, снижение которого в первом квартале 2021 года было меньше уровня инфляции, обращает внимание Кнобель.

"Состоятельные граждане, не имея возможности посетить иностранные курорты, в первую очередь страны ЕС, отказались от выездного отдыха или выбрали в среднем менее дорогой внутренний туризм. Это привело к снижению их расходов. Наименее обеспеченные россияне в меньшей степени были затронуты такими ограничениями, в силу особенности структуры потребления для них первоочередную роль в динамике расходов имела продовольственная инфляция, составившая за год 7,7% (март к марту)", - говорит экономист.

Пронина, в свою очередь, указывает на стимулирование роста сбережений россиян за счет повышения ключевой ставки до 0,5 процентных пункта: это позволяет банкам повышать процент по депозитам.

"В настоящее время инфляция составляет не менее 5,4%. Для сдерживания инфляции была повышена ключевая ставка ЦБ до 0,5 процентных пункта. Это позволяет банкам повышать процент по кредитам и по депозитам. Таким образом происходит определенное стимулирование роста сбережений граждан. Одновременно снижается возможность получения кредитов, в том числе потребительских, для населения", - считает она.