Продажи BMW в апреле выросли на 10% по сравнению с тем же периодом двумя годами ранее

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Германский автогигант BMW в апреле продал около 220 тыс. автомобилей по всему миру, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

По его информации, докризисные показатели были превышены во всех регионах мира. "Тем самым BMW продолжила успех продаж первого квартала", - отметил директор по продажам Петер Нота. В первом квартале, благодаря высокому спросу в Азии, концерн продал на 5% больше автомобилей, чем до кризиса, вызванного пандемией.

Особенно приятным, как заметил Нота, является высокий интерес потребителей к электромобилям. "Мы находимся на пути к тому, чтобы в текущем году увеличить вдвое продажи полностью электрических автомобилей, как и планировалось", - подчеркнул Нота.

В настоящее время, по данным DPA, BMW выпускает три электромобиля и 14 гибридных автомобилей. Таким образом, автогигант предлагает больше электрифицированных моделей, чем его конкуренты.