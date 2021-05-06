В Армении заявили о готовности активизировать экономические связи с Москвой

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Армения готова предпринимать шаги для активизации экономических связей с Россией. Об этом в четверг в ходе брифинга с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с COVID-19 уровень экономического взаимодействия упал на 10%. Но мы готовы предпринять шаги для активизации экономических связей [с Москвой]. И нам в этом может помочь и многочисленная армянская диаспора в России", - сказал Айвазян.

Он также отметил, что открытие региональных коммуникаций позволит создать новые возможности, в том числе диверсифицировать логистическую связь между странами.

"Вопросы безопасности, а также регионального развития были в центре наших обсуждений. В контексте темы разблокировки экономических и транспортных связей было отмечено, что открытие региональных коммуникаций может создать новые возможности, в том числе и диверсифицировать логистическую связь между Арменией и Россией. Трехстороннее заявление от 11 января фиксирует четкие рамки этого процесса", - отметил он.

Временный характер спада товарооборота

В свою очередь российский министр иностранных дел заявил, что спад товарооборота во внешней торговле между Россией и Арменией носит временный характер, объемы будут наращиваться по мере преодоления пандемии коронавируса.

"Нет никаких сомнений, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации товарооборот будет увеличен, причем быстрыми темпами", - отметил он. Российский министр напомнил в этой связи, что упомянутый спад составил 9,6%, однако сохранившийся объем в размере $2,3 млрд все равно остается весьма солидным.

"Конкретными вопросами восстановления роста товарооборота занимается межправкомиссия, - продолжил Лавров. - Вице-премьеры, которые возглавляют эту структуру - Алексей Оверчук и Мгер Григорян - находятся в тесном контакте, у них есть понимание того, как налаживать дополнительные направления нашего сотрудничества".

Глава российского дипведомства обратил также внимание на "возможности, которые открываются в результате работы трехсторонней группы вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе". "Когда эти договоренности будут достигнуты, в чем нет никаких сомнений, они существенно позволят нарастить объем и российско-армянского, и в целом взаимодействия между Арменией и соседями по региону", - добавил Лавров.

"Россия остается ведущим деловым партнером и инвестором Армении, даже несмотря на некоторое незначительное снижение товарооборота в прошлом году. Рассчитываем восстановить тенденцию роста наших экономических связей в рамках очередного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется на этот год", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также отметил качество взаимодействия Москвы и Еревана в рамках таких интеграционных структур как ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.