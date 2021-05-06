Регионы России представят свои инновационные проекты на ПМЭФ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Российские регионы представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инновационные проекты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росконгресса (организатор ПМЭФ).

"В рамках выставочной экспозиции Петербургского международного экономического форума будут представлены наиболее передовые инновационные проекты, реализуемые в субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), которая объединяет 17 наиболее сильных в инновационном отношении субъектов Российской Федерации, представит на своем стенде инвестиционные проекты за 2020-2021 годы. Ленинградская область пригласит посетителей ознакомиться с крупнейшими экспортно ориентированными проектами в области промышленности и рекреации, а также с портовыми проектами. На стенде состоятся торжественные церемонии подписания более 20 инвестиционных соглашений.

В 2021 году Калуга представит инновационный и инфраструктурный потенциал территории: промышленные площадки, международные логистические маршруты, цифровые проекты, а также продукцию мирового уровня от ведущих предприятий. Республика Татарстан презентует на стенде свои инновационные проекты и инфраструктуру. На стенде Новгородской области будут представлены передовые проекты, реализуемые в регионе, истории успеха предприятий - лидеров страны в химической, деревообрабатывающей, пищевой и других видах промышленности.

Тверская область представит информацию о своих территориях перспективного развития по всем направлениям: промышленные и технопарки, девелоперские проекты, зоны туристической направленности.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более ста дискуссий.