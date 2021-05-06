Из-за перехода на электромобили 178 тыс. занятых в автопроме ФРГ могут потерять работу

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Около 178 тыс. сотрудников автомобильных заводов Германии могут потерять работу к 2025 году из-за перехода на электромобили. Соответствующие оценки содержатся в опубликованном в четверг анализе Института экономических исследований Ifo.

"В 2025 [году] по меньшей мере 178 тыс. работников пострадают от перехода на электродвигатели", - говорится в исследовании.

По мнению авторов, из-за сокращения производства двигателей внутреннего сгорания рабочих мест лишится большее количество сотрудников, чем уйдет на пенсию. "Так как сейчас уже известно об этом разрыве, у предприятий есть возможность своевременно предпринять необходимые меры, как, например, профессиональная переподготовка или повышение квалификации", - отметил глава центра индустриальной экономики и новых технологий Ifo Оливер Фальк. - Уже по изменению объемов производства мы видим, что для электромобилей требуются совсем другие детали, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания".

По оценкам института, порядка 75 тыс. сотрудников автомобильных заводов выйдут на пенсию к 2025 году, среди них около 39 тыс. сейчас занимаются непосредственно сборкой автомобилей и около 36 тыс. производят запчасти.

"Переход на электромобили - серьезный вызов, особенно для поставщиков, ориентированных на средний класс. Важно сохранить рабочие места для высококвалифицированных специалистов в оставшейся части производства двигателей внутреннего сгорания и электромобилей, не замедляя происходящие структурные изменения", - считает глава Ifo Клеменс Фюст.

Согласно данным статистического портала statista.com, по состоянию на 2020 год в автомобильной индустрии ФРГ было занято 808 935 сотрудников. Самый высокий показатель занятости в этой сфере с 2010 по 2020 год наблюдался в 2018 году - 833 937 человек.