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Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

Резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 30 апреля 2021 года выросли на 0,2% (или на $1 млрд) по сравнению с показателем на 23 апреля и составили $590,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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