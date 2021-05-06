"Алроса" в апреле выручила $42,3 млн на аукционах по продаже алмазов спецразмеров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Алроса" в апреле продала на $42,3 млн алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в ходе аукционов в Антверпене, Дубае, Москве и Рамат-Гане, говорится в сообщении компании.

"Отвечая на потребности рынка на фоне сохраняющихся и вновь вводимых по миру противопандемических мер, "Алроса" в апреле задействовала для проведения торгов все свои основные торговые площадки, где текущая ситуация позволила это сделать. Аукционы алмазов специальных размеров (10,8 карата и более) с традиционными физическими показами в течение месяца прошли в Антверпене, Дубае, Москве и Рамат-Гане", - сказано в сообщении.

Аукцион в Антверпене собрал $10,3 млн. Покупателями стали 22 компании из Бельгии, Индии Израиля и ОАЭ, которые приобрели 121 лот общей массой свыше 1,855 тыс. карат, сказано в сообщении "Алросы". В Дубае было реализовано 137 алмазов общей массой 2,126 тыс. карат на сумму $10,7 млн. В Рамат-Гане аукцион завершился с выручкой $9,1 млн, было реализовано 113 алмазов общей массой 1,786 тыс. карат. 37 компаний из Бельгии, Индии, Израиля стали покупателями по итогам аукциона.

На аукционе в Москве было продано 237 лотов массой 3,353 тыс. карата на сумму $12,2 млн. Победителями стали 25 участников из Бельгии, КНР, Израиля, Индии и ОАЭ.

"Результаты [продаж] свидетельствуют, что на рынке сохраняется устойчивая потребность в высококачественном ювелирном сырье. В рамках апрельских аукционов компания реализовала более 90% представленных лотов, при этом итоговая выручка значительно превысила стартовую цену", - отметил заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.