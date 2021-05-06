Польша летом начнет прокладку газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System готовится летом начать прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

"На борту трех судов, ответственных за строительство Baltic Pipe, ведутся последние приготовления перед их отплытием и началом прокладки газопровода в Балтийском море", - информировала Gaz-System.

"Реализация Baltic Pipe находится на стадии строительства в наземной и морской части проекта. В апреле этого года началось бурение тоннеля для нужд газопровода на польском побережье. Аналогичные работы в Дании также начнутся в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда еще раз проверяют маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна приступят к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря", - подчеркивается в сообщении.

"В этом году мы планируем завершить сварку подводного участка газопровода. В будущем мы проведем необходимые тесты под давлением, испытания и сертификацию, связанные с допуском морского газопровода к использованию", - сказал глава Gaz-System Томаш Стемпень и подчеркнул, что проект реализуется в соответствии с графиком. "К октябрю следующего года мы выполним все элементы этой комплексной инвестиционной программы и будем готовы поставлять газ с норвежского шельфа через Данию в Польшу", - добавил он.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.

Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.