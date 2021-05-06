Центробанк Великобритании спрогнозировал наибольший рост ВВП страны за 80 лет

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. ВВП Великобритании по итогам 2021 года увеличится на 7,25%, что станет самым высоким показателем роста национальной экономики с 1941 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Банка Англии, выполняющего в Соединенном Королевстве роль центрального банка.

Изначально регулятор предполагал, что британский ВВП в 2021 году вырастет на 5%, однако, как отметили специалисты, строгие ограничения, действовавшие в стране с января по середину апреля для борьбы с распространением коронавируса, оказали не столь негативный эффект на экономику королевства, как ожидалось. Кроме того, Банк Англии в пересмотренном прогнозе позитивно отреагировал на продление правительством Великобритании до конца сентября схемы выплаты до 80% от размера зарплаты людям, которые в рамках противоэпидемических мер были отправлены в принудительные отпуска.

В то же время Банк Англии скорректировал в сторону снижения прогноз роста британского ВВП в 2022 году - с 7,25% до 5,75%. При этом в целом эксперты регулятора полагают, что экономика страны вернется к тому состоянию, в котором она находилась до пандемии коронавируса, уже в четвертом квартале 2021 года, а не в начале 2022 года, как считалось ранее.

По итогам 2020 года британский ВВП упал на 9,8% вследствие пандемии коронавируса. По оценке Банка Англии, это стало самым крупным сокращением экономики Великобритании с 1709 года.