Овощи за неделю подорожали на 1,7%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Стоимость плодоовощной продукции в России за неделю с 27 апреля по 4 мая 2021 года выросла на 1,7% против роста на 0,7% неделей ранее. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы - на 7,6%, капусту белокочанную - на 4,0%, картофель - на 2,5%, морковь - на 2,4%, лук репчатый - на 1,3%, помидоры - на 0,3%, яблоки - на 0,1%", - говорится в материалах Росстата.

По данным Росстата, с 27 апреля по 4 мая 2021 года выросли цены: на баранину - на 1,3%, свинину - на 0,6%, говядину, крупу гречневую, маргарин - на 0,5%, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, колбасу полукопченую и варено-копченую, рыбу мороженую неразделанную, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,3%, хлеб ржаной и пшеничный, молоко пастеризованное, сметану, чай черный, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, колбасу вареную, молоко стерилизованное, сыры сычужные, печенье, консервы мясные и овощные для детского питания, вермишель, рис - на 0,1%.

Цены на пшено снизились на 0,4%, муку пшеничную - на 0,3%, творог жирный, макаронные изделия - на 0,2%, мясо кур, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, - на 0,1%.

Стоимость сливочного масла, сосисок, сарделек и водки не изменились.

Стоимость масла, сахара и яиц

Росстат отмечает, что цены на подсолнечное масло в среднем по России с 27 апреля по 4 мая увеличились на 0,5% против 0,3% неделей ранее. В 26 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 25 субъектах - на 0,6-3,1%. В 23 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%.

Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4% против 0,8% неделей ранее, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1%, в 12 субъектах - на 1,1-2%, в 7 субъектах - на 2,1-3,9%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 11 субъектах - на 1-6,4%.

Сахар в среднем по России стал дороже на 0,1% против роста 0,2% с 20 по 26 апреля 2021 г. В 31 субъекте Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 10 субъектах - на 0,7-5,9%. В 30 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,2%.