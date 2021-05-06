СМИ: Безос за неделю продал акции Amazon на $2,5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Основатель Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции компании на общую сумму порядка $2,5 млрд. Об этом в четверг сообщил портал Business Insider.

По его сведениям, за неделю Безос за неделю продал 739 тыс. акций, это решение было заранее согласовано с Комиссией по ценным бумагам и биржам SEC (Securities and Exchange Commission). Такие действия последовали за публикацией финансовой отчетности Amazon за первый квартал, согласно которому выручка компании составила $108,5 млрд, что на $4 млрд превысило ожидания экспертов. Отмечается, что Безос также согласовал с регулятором возможность продажи еще 2 млн акций, общая стоимость которых в настоящее время составляет порядка $6,54 млрд. В 2020 году он продал акций Amazon на сумму $10 млрд.

Как отмечает телеканал CNBC, Безос ранее заявлял, что каждый год будет продавать акций на сумму в $1 млрд для поддержки своей аэрокосмической компании Blue Origin. На этой неделе компания объявила, что отправит своего первого пассажира в суборбитальное пространство 20 июля.

В феврале Безос объявил о том, что в третьем квартале 2021 года он оставит пост генерального директора Amazon и займет должность исполнительного председателя совета директоров, сконцентрировавшись в основном на благотворительной и научной деятельности. По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему это сделать.

В настоящее время, по сведениям журнала Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире, несмотря на развод в 2019 году с супругой, которой досталось 4% акций Amazon. Состояние 57-летнего предпринимателя, владеющего более 10% акций компании, оценивается в $180-190 млрд. Помимо Amazon, он основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin и является владельцем одной из старейших газет США The Washington Post.