На Украине продали первый государственный хлебозавод

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Имущественный комплекс государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов", расположенный в городе Дунаевцы Хмельницкой области, был продан на аукционе. Он стал первым из списка семи хлебокомбинатов Украины, которые планируется приватизировать. Об этом сообщило в воскресенье общественное движение "Украинский выбор - Право народа".

"На Украине ушел с молотка первый государственный хлебокомбинат", - говорится в сообщении.

Победителем торгов стало ООО "Эпицентр К", предложившее за комбинат 227,09 млн гривен ($8,2 млн). Эта сумма на 21% превысила начальную цену актива - 187,64 млн гривен ($6,8 млн). В общественном движении уточнили, что компания была единственным претендентом на покупку госпредприятия.

Дунаевецкий хлебокомбинат создан в 1925 году. По информации Фонда госимущества Украины, предприятие обеспечивает работой 128 местных жителей. В организации добавили, что глава фонда Дмитрий Сенниченко ранее сообщал, что предприятие имеет 11 млн гривен ($396,8 тыс.) долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

В начале апреля стало известно, что Фонд госимущества подготовил список из семи работающих и неработающих комбинатов хлебопродуктов, подлежащих приватизации. Среди работающих - Новопокровский хлебозавод в Харьковской области, Неполоковецкий - в Черновицкой области, Дунаевецкий - в Хмельницкой области, Радивиловский - в Ровенской области. Среди неработающих - Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, имущество которых полностью арестовано. Общая мощность хранения хлебокомбинатов - 634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть на Украине. В фонде считают, что приватизация этих предприятий поможет восстановить их нормальную деятельность.

Ранее на Украине начали продавать спиртзаводы. В 2020 году продано 20 заводов бывшего ранее монополистом государственного предприятия "Укрспирт", до конца июня в правительстве намерены продать еще 20 предприятий. Кроме того, министр юстиции Денис Малюська анонсировал "большую распродажу тюрем": планируется продать 22-25 тюрем, а также часть СИЗО.