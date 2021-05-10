ФРГ направит €1 млрд на поддержку морской отрасли и экологических проектов

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Германия выделила €1 млрд на поддержку морской промышленности и связанных с судоходством экологических проектов. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с обращением к участникам конференции по вопросам судоходства, которая проходит в Ростоке.

"Устойчивое развитие морской отрасли может стать примером того, что даже в условиях кризиса можно использовать шансы, - сказала она. - Это проще сказать, чем сделать, но федеральное правительство хочет поддержать морскую экономическую отрасль, чтобы она смогла выйти из кризиса и занять новые ниши. Мы выделили дополнительно примерно €1 млрд. Таким образом мы поддерживаем морские исследования, переход к экологичным двигателям и к суднам для заправки альтернативными видами топлива", - сказала Меркель.