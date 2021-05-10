"Экспресс газету" приобрел издатель Валерий Бурцев

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Медиагруппа "Комсомольская правда" продала "Экспресс газету" издателю Валерию Бурцеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

"Медиагруппа решила сосредоточить все свои силы на развитии мультимедийного бренда "КП". В рамках этой стратегии "Комсомольская правда" приняла решение продать бренд "Экспресс газета" Валерию Бурцеву - крупному издателю, под чьим контролем находится уже несколько десятков российских СМИ", - указано в сообщении.

Новый собственник считает "большим шагом вперед" возможность получить в свое управление старейший таблоид России.

"Экспресс газета" выходит в России еженедельно с ноября 1993 года, на данный момент тираж издания составляет почти полмиллиона экземпляров. Кроме России, газета печатается также в Германии, США, Израиле, Латвии. По данным пресс-службы, каждый номер читают более миллиона человек. Более миллиона уникальных посетителей каждые сутки читают и материалы сайта eg.ru. Интернет-издание входит в топ-15 сайтов рунета в категории "Новости и СМИ". Редакция расположены в Москве, главным редактором проекта с 1999 года является Сергей Никитин.