Шмыгаль заявил, что смена главы "Нафтогаза Украины" не повлияла на отношения с кредиторами

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Увольнение главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначение на его место бывшего и. о. министра энергетики Юрия Витренко не мешают сотрудничеству государства с международными кредиторами. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "РБК-Украина", часть которого опубликована в понедельник.

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются на Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - отметил он в контексте увольнения Коболева. Глава правительства заверил, что личность главы "Нафтогаза" для кредиторов не имеет значения. "И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры и реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: "Фамилия не играет роли", - утверждает Шмыгаль.

По мнению премьера, реформа корпоративного управления на Украине не является основным приоритетом для Запада. Больше их волнует судебная реформа и борьба с коррупцией, утверждает он.

"Нафтогаз" был одной из тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые прошли в Киеве 6 мая. Тогда американец по итогам встречи отметил, что они обсудили реформу корпоративного управления на Украине, в контексте которой затронули и тему "Нафтогаза". В тот же день в интервью украинскому телеканалу ICTV Блинкен добавил, что на Украине "есть необходимость большего прогресса в сфере корпоративного управления, в области судебной реформы, в обеспечении того, чтобы бюро по борьбе с коррупцией было действительно независимым".

Правительство Украины 28 апреля приняло решение об увольнении Коболева с должности главы "Нафтогаза Украины", назначив вместо него бывшего в тот момент и. о. министра энергетики Витренко. Как сообщил кабмин, Коболева сменили из-за неудовлетворительных результатов деятельности компании в 2020 году. Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также представителей государства в наблюдательном совете компании.

В "Нафтогазе Украины" назвали решение правительства об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относятся к исключительной компетенции набсовета. В "Нафтогазе" считают решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями. Кроме того, в компании полагают, что "это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".