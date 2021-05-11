Schlumberger и NOV будут сотрудничать в области автоматизации бурения нефтегазовых скважин

ТАСС, 11 мая. Нефтесервисные компании Schlumberger и National Oilwell Varco (NOV) будут сотрудничать в области внедрения цифровых решений по автоматизации процесса бурения нефтегазовых скважин, говорится в сообщении Schlumberger.

"Schlumberger и NOV объявили о сотрудничестве в целях ускорения внедрения автоматизированных решений для бурения компаниями нефтегазовой отрасли и буровыми подрядчиками. Соглашение позволит клиентам объединить решения Schlumberger по автоматизации поверхностного и забойного бурения с цифровой платформой для буровых установок от NOV", - сказано в сообщении.

Партнерство компаний в области цифровой трансформации позволит автоматизировать повторяющиеся ручные рабочие процессы при бурении, повысить безопасность и производительность бурения скважин, ускорить процесс принятия решений, оптимизировать расходы, отмечается в сообщении.

Комбинированная цифровая платформа будет использовать продвинутые технологии искусственного интеллекта, а также машинного обучения.