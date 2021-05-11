Ретейлеры устранили трудности с доставкой грузов в Москве по новым правилам

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Крупнейшие российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), совместно с правительством Москвы разрешили все основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в АКОРТ.

"Рабочей группой АКОРТ по транспорту совместно с департаментом транспорта и другими структурами правительства Москвы проработаны и решены все основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта, обслуживающего торговые сети - членов АКОРТ", - сообщили в ассоциации.

С 15 июня 2021 года постановлениями правительства Москвы вводятся ограничения для въезда на МКАД и в пределы МКАД для грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

"Значительная часть перевозок товаров для торговых точек из распределительных центров или от поставщиков осуществляется на подобном транспорте, и принятые правительством Москвы решения оказали заметное влияние на логистику крупнейших федеральных торговых сетей в регионе. В этой связи рабочей группой АКОРТ по транспорту совместно с департаментом транспорта и другими подразделениями правительства Москвы была проделана комплексная работа по устранению трудностей и спорных вопросов, возникающих в ходе реализации этих постановлений", - пояснили в АКОРТ.

Так, были обсуждены вопросы получения пропусков грузовым транспортом при круглосуточном ограничении въезда в город, разделения пропусков на дневные и ночные, подключение транспорта к Региональной навигационной информационной системе, получения пропусков иностранными перевозчиками, увеличения срока подачи заявления на новый пропуск и другие.

"АКОРТ поддерживает инициативы правительства Москвы, развиваемые с соблюдением баланса между интересами бизнеса, потребителей и участников дорожного движения и направленные на улучшение транспортной ситуации на дорогах столицы. Благодаря активной совместной работе и сотрудничеству между правительством Москвы и АКОРТ, все основные вопросы использования системы получения пропусков торговыми сетями - членами АКОРТ были решены", - заключили в ассоциации.

Об АКОРТ и транспорте ретейлеров

В Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) входят 28 крупнейших торговых компаний России, обеспечивающих около 30% розничного товарооборота продовольственных и промышленных товаров в стране. Компании - члены АКОРТ одновременно являются крупнейшими автомобильными грузоперевозчиками России. Розничная сеть "Магнит" имеет в своем парке 4 тыс. 400 большегрузных автомобильных транспортных средств, X5 Retail Group - 4 тыс. автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 20 т, ГК "Дикси" - 800 большегрузных транспортных средств, сеть гипермаркетов "Лента" - 330 средне- и большегрузных автомобилей.

Совокупное количество привлеченных транспортных средств, регулярно доставляющих продукты питания и товары народного потребления в розничные сети по контракту, составляет свыше 25 тыс. и используется, как обозначенными выше компаниями, так и компаниями - членами АКОРТ, не имеющих собственных автопарков значительных размеров: Metro, Billa, "Спортмастер", "Азбука вкуса", "Ашан", "Глобус", "Детский мир", "М.Видео-Эльдорадо", Ikea, Obi, "Леруа Мерлен", Selgros, Kari, "О’кей", "Снежная Королева", "Спар Миддл Волга", "Яндекс Go", Bosco di Ciliegi, DNS, Familia, Prisma.