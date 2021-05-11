Индекс Nasdaq потерял более 2% на фоне опасений роста инфляции

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Индекс электронной биржи Nasdaq упал во вторник более чем на 2% при открытии торгов на фоне опасений роста инфляции и снижения спроса на акции технологических компаний.

Согласно данным, размещенным на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, Nasdaq снизился на 286 пунктов (2,13%) до отметки 13 115,85 пункта. Таким образом он продолжил снижение, наметившееся в понедельник, когда при закрытии фондовых торгов индекс Nasdaq потерял 2,63%.

Американский промышленный индекс Dow Jones во вторник сократился на 170,1 пункта (0,49%), установившись на отметке 34 572,74 пункта. Индекс S&P 500 потерял 38,1 пункта (0,91%) и оказался на отметке 4 150,34 пункта.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что снижение индексов происходит на фоне смещения тренда в сторону акций промышленного сектора, а также опасений инвесторов относительно возможного роста инфляции. "Все сейчас обеспокоены темой инфляции, и это влечет за собой неопределенность, - приводит газета слова инвестиционного аналитика Bessemer Trust Питера Лангаса. - Вопрос заключается в том, какие меры примет Федеральная резервная система".

К 10:24 по времени Восточного побережья США (17:24 мск) цена поставок нефти марки WTI в июне выросла на $0,30 (0,46%), до $65,18.