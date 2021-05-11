Хуснуллин поручил внести предложения по передаче трассы в ЕАО в федсобственность

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил внести предложения по решению вопроса о передаче автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское в федеральную собственность. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи Хуснуллина с главой Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном.

"Хуснуллин поручил Минтрансу внести предложения по решению вопроса о передаче автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Унгун - Ленинское из собственности Еврейской автономной области в федеральную собственность", - говорится в сообщении.

Соответствующую инициативу Гольдштейн озвучивал в прошлом году. Тогда в пресс-службе Хуснуллина сообщали, что это предложение будет рассмотрено федеральной властью.

Ранее Гольдштейн сообщал, что реконструкция 4,5 км дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское с освещением, автобусными остановками и пешеходными дорожками обошлась почти в 472 млн рублей за три года.

Путепровод через железную дорогу Биробиджан - Ленинск

Хуснуллин также поддержал проект строительства путепровода через железную дорогу Биробиджан - Ленинск.

"Ростислав Гольдштейн обратился к вице-премьеру с просьбой о выделении средств на строительство в Биробиджане путепровода через железнодорожную ветку Биробиджан - Ленинск. Марат Хуснуллин поддержал данный проект и дал поручение Минтрансу проработать вопрос и найти средства на строительство объекта", - говорится в сообщении.

"Биробиджан - Ленинск" - участок Дальневосточной железной дороги. Ранее в пресс-службе аппарата вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщалось, что его реконструкция позволит нарастить грузооборот моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) -Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) до 20 млн т в год.