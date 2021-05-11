Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 1,16%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник снижался вместе с большинством зарубежных площадок. Так, к завершению торгов индекс Мосбиржи уменьшился на 1,16%, до 3652,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,16%, до 1552,63 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:36 мск снизился на 0,35%, до 73,99 рубля, евро - на 0,25%, до 89,95 рубля.

"Слабый пятничный отчет по рынку труда США на короткое время придал уверенности инвесторам в том, что ФРС не начнет повышать ставки раньше базовых ожиданий. Теперь рынки откатились от локальных вершин в преддверии завтрашней публикации другого ключевого индикатора - базового индекса потребительских цен (ИПЦ) за апрель. На этом фоне возобновился рост доходностей десятилетних гособлигаций США, она вышла к 1,62%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть при этом не спешат уходить от уровней в районе $68. "На этот раз краткосрочную поддержку котировкам сырья оказали сообщения о приостановке работы американского трубопровода Colonial Pipeline, в середине недели на ценовой динамике энергоносителя могут отразиться данные по запасам нефти в США от API и EIA", - добавил эксперт.

Рынок акций

На российском рынке во вторник в лидерах находятся акции Мосбиржи. "Компания объявила о покупке 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU, однако это не основной катализатор роста акций. Бумаги компании являются своего рода защитным активом на рынке акций в условиях краткосрочных коррекций, так как показатели компании положительно зависят от объема торгов, даже если котировки рынка акций снижаются", - рассказал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

При этом коррекция индекса Мосбиржи усилилась дивидендным "гэпом" в тяжеловесных акциях Сбербанка. "Обыкновенные акции снизились к 308,08 рубля после обновления исторического пика на уровне 320,19 рубля. При этом дивидендный "гэп" пытаются закрыть уже сегодня - рынок чрезвычайно уверен в своих силах", - прокомментировала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 12 мая

В среду общерыночная картина будет во многом зависеть от данных по инфляции в США. Немаловажными для рыночного настроя будут также данные по объему промышленного производства в еврозоне в марте. При этом фокусе внимания рынков продолжит оставаться ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде стран, рассказал Александр Бахтин.

В "БКС мир инвестиций" не исключают развития коррекции в середине недели - индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3585-3660 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-74,5 рубля.