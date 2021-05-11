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ООН повысила прогноз по росту мирового ВВП до 5,4% в 2021 году

В январе организация прогнозировала рост только на 4,7%

ООН, 11 мая. /ТАСС/. ООН прогнозирует рост мировой экономики до 5,4% в текущем году. Об этом говорится в распространенном во вторник среднесрочном докладе всемирной организации о перспективах роста.

Согласно исследованию, "после резкого снижения на 3,6% в 2020 году теперь мировой экономике предсказывается рост на 5,4% в 2021 году". В январе ООН прогнозировала рост только на 4,7%.

Как отметил на презентации доклада начальник Отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид, глобальный рост обусловлен "укреплением экономической активности США и Китая", а также в целом восстановлением экономики после пандемии. "Объемы торговли уже вышли на допандемийный уровень", - информировал он

В то же время Рашид указал на неравномерное восстановление в различных регионах мира. В частности он отметил, что "экономические перспективы более скромны для Европы".

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