В США заявили, что не потерпят взвинчивания цен на топливо из-за ЧП с Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Власти США намерены принимать меры в случае повышения владельцами заправок цен на топливо на фоне ситуации с кибератакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге в Белом доме министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Мы ожидаем, что владельцы заправочных станций будут и должны действовать ответственно. Мы не будем проявлять терпимость в отношении взвинчивания цен. Должностные лица на федеральном уровне и на уровне штатов будут расследовать эти действия, если они увидят [случаи] завышения цен. Мы призываем потребителей сообщать прокурорам своих штатов о взвинчивании цен", - заявила министр.

При этом она подчеркнула, что необходимости "запасаться бензином" нет. "Как не было причин запасаться туалетной бумагой в начале пандемии, не должно быть причин, чтобы запасаться бензином, особенно в свете того, что трубопровод должен быть в целом полностью готов к эксплуатации к концу недели", - сказала Грэнхолм.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности компании уже запущен. Ожидается, что он в основном будет завершен до конца текущей недели.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.