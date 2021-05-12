В Казахстане добыча нефти в январе - апреле составила 28,1 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 12 мая. /ТАСС/. Добыча нефти в Казахстане в первые четыре месяца текущего года составила 28,1 млн тонн, или 99,4% от ранее запланированного объема. Об этом сообщил в среду на заседании правительства министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

"Объем добычи нефти и конденсата в январе - апреле составил 28,1 млн тонн, или 99,4% к плану за четыре месяца текущего года. Причиной снижения объема добычи нефти и конденсата стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле", - сказал он.

Ногаев также представил показатели трех крупных нефтедобывающих объектов. На месторождении Тенгиз в январе - апреле добыли 9 млн тонн нефти, на Кашагане - 4,9 млн тонн, на Карачаганаке - 4 млн тонн. Экспорт сырья за этот период составил 22,1 млн тонн.

Добыча нефти в Казахстане в 2020 году достигла 85,7 млн тонн. В 2021 году в республике планируют добыть 86 млн тонн.