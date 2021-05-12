Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,21%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,21% и составил 3659,63 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,21%, до 1555,92 пункта.

К 10:33 мск индексы продолжили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3660,14 пункта (+0,22%), индекс РТС рос на 0,27% - до 1556,83 пункта.

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,83% - до $69,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,83% и торгуется на уровне $65,82 за баррель.