"Ъ" узнал о возможности создания крупнейшего в России негосударственного пенсионного фонда

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Группа "Регион" - "Россиум" может создать крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд (НПФ) путем приобретения НПФ "Большой" и его объединения с рядом других принадлежащих компании фондов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки по покупке "Большого". По данным газеты, консолидированные активы новой организации могут составить более 900 млрд рублей.

Один из источников издания утверждает, что объединение фондов будет завершено до конца текущего года и будет проведено на базе НПФ "Эволюция". На втором этапе консолидации в объединение могут войти принадлежащие группе фонды "Телеком-союз" и "Федерация", прогнозирует "Коммерсантъ".

Среди сторон, претендовавших на покупку "Большого", помимо "Региона" собеседники газеты называют Промсвязьбанк, Россельхозбанк и ВТБ. В итоге в апреле НПФ был приобретен входящей в группу "Регион" - "Россиум" ИК "Ленинградское адажио", принадлежащей мажоритарному акционеру ГК "Регион" Сергею Сударикову, заявил один из источников "Коммерсанта". При этом в "Большом" изданию подтвердили факт своей продажи.

Ранее в феврале "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что группа "Регион" - "Россиум" приобретает один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов, принадлежащих холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) семьи Гуцериевых - НПФ "Сафмар". По сведениям издания, покупка должна была быть совершена компанией "Ленинградское адажио", как и в случае с НПФ "Большой". Газета отмечала, что если сделка по покупке НПФ "Сафмар" после согласования ФАС и регулятором будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона группы "Регион" - "Россиум" приблизятся к 900 млрд рублей, выведя его на второе место на российском рынке НПФ.