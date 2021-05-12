Россия увеличила экспорт в сфере информационных технологий на 6,5%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия, несмотря на сложности, возникшие в период пандемии, увеличила экспорт услуг в сфере информационных технологий на 6,5%, были созданы беспрецедентные налоговые условия для развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения и проектирования радиоэлектронного оборудования. Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на все сложности, наша страна сохранила свои позиции на внешних рынках. И даже нарастила поставки за рубеж. Увеличился экспорт услуг. Например, в сфере информационных технологий - более чем на 6,5%", - сказал Мишустин.

По его словам, налоговый маневр в этой области позволил создать комфортные условия для ведения бизнеса, появления новых продуктов, привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

"В России созданы беспрецедентные налоговые условия для развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения и проектирования радиоэлектронного оборудования. Более 2,5 тыс. новых российских IT-компаний начали пользоваться новыми льготами, а число продуктов в реестре российского ПО выросло более чем на треть", - сказал Мишустин.