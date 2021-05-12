Мишустин заявил, что в 17 регионах рынок труда вернулся к допандемийным показателям

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рынок труда уже вернулся к показателям доковидного периода в 17 из 85 регионов России. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Сегодня крайне важно восстановить рынок труда", - сказал он, отметив, что правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта федерации.

"В 17-ти из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса", - подчеркнул премьер.

Мишустин указал на необходимость современного подхода к управлению трудовыми ресурсами. "Мы с вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую удаленку", - перечислил глава кабмина. Он назвал также крайне важным законопроект спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина о создании единой цифровой платформы занятости.

Мишустин рассказал, что к порталу "Работа в России" будут подключены все профильные службы, будут унифицированы соответствующие требования, а в центрах занятости наряду с очным приемом, как предполагается, "активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг". "А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы", - заключил Мишустин.