Почти 1 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти 1 млн россиян к началу мая воспользовались программой туристического кешбэка на общую сумму в 4 млрд рублей. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

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Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России

"На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что эта программа была запущена по поручению президента в условиях, когда многие граждане не смогли поехать на отдых за границу. Сам Мишустин призался, что предпочитает говорить не "кешбэк", а по-русски - возмещение части затрат, в данном случае - через карту "Мир" при путешествиях по России.

Глава кабмина отметил, что благодаря данной программе регионы получили дополнительные финансовые средства. Премьер также обратил внимание, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

"Правительство продлило ее до конца года", - сказал Мишустин.