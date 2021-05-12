"Алроса" в апреле увеличила продажи алмазов год к году в 29 раз

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в апреле 2021 года продала алмазов на сумму $383 млн, бриллиантов - на $18 млн, следует из сообщения компании. Таким образом, по сравнению с показателем апреля прошлого года компания нарастила продажи алмазов в 29 раз, бриллиантов - в 7,5 раза.

При этом в апреле 2021 года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $401 млн, что на 12,3% выше, чем за предыдущий месяц, отметила компания. Всего с начала года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $1,561 млрд против $919,8 млн годом ранее.

"В апреле спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта был устойчиво высоким. При этом уровень запасов сырья в гранильном секторе остается умеренным, а ситуация на рынке необработанных алмазов постепенно смещается в сторону дефицита предложения из-за структурного сокращения действующих мощностей по добыче алмазов в мире. Результаты "Алросы" в апреле были поддержаны успешными аукционами высококачественного крупного алмазного сырья, а также сильными продажами бриллиантов", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.