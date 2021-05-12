Погрузка на ДВЖД выросла в апреле на 42%

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2021 года составила 5,5 млн тонн, что на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Грузооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% и составил 19,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - до 25,7 млрд тонно-км (+5%).

Погрузка по итогам четырех месяцев 2021 года составила 19,7 млн тонн, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За три месяца на ДВЖД погружено:

- каменного угля - 9,1 млн тонн (+67,6% к январю-апрелю 2020 года);

- нефти и нефтепродуктов - 3,5 млн тонн (-7,7%);

- лесных грузов - 1,1 млн тонн (+4,5%);

- руды железной и марганцевой - 847,9 тыс. тонн (-9,3%);

- строительных грузов - 513 тыс. тонн (-24,6%);

- цемента - 265,3 тыс. тонн (+8%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 75,5 млрд тарифных тонно-км, что на 3,5% больше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 98,4 млрд тонно-км (+3,5%).

Погрузка на сети РЖД в апреле 2021 года увеличилась на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, до 107,8 млн тонн. Грузооборот за апрель 2021 года составил 225,2 млрд тарифных тонно-км (+8%). За январь - апрель 2021 года отправлено 414,9 млн тонн различных грузов, что на 1,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 860,1 млрд тарифных тонно-км (+3,6%)