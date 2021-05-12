В Думу внесли законопроект о штрафах за услуги по переводу денег нелегальным онлайн-казино

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") и Сергей Жигарев (ЛДПР) в среду внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, нарушение платежным агентом или оператором связи установленного законодательством в сфере регулирования азартных игр и лотерей "требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора" на денежные переводы повлечет штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

На законопроект получено положительное заключение правительства с учетом ряда замечаний.

Согласно действующему законодательству, Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года.

Госдума в апреле приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым ФНС сможет инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям, авторами которого также выступили Хинштейн и Жигарев. Документом предусмотрено ограничение переводов денежных средств, в том числе трансграничных, по поручениям физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов нелегальных лотерей и онлайн-казино.

Вводится перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств лицам, включенным в этот перечень. Также запрещается принимать платежи в пользу лиц, включенных в этот перечень, платежным агентам, операторам связи и операторам почтовой связи.