Продажи новых легковушек в России в апреле выросли почти в четыре раза

"В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 290,4% выше "черного апреля" прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в апреле увеличились на 290,4% (в 3,9 раза) - до 151,96 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом в январе - апреле продажи новых авто и LCV выросли на 24,3%, до 515,93 тыс. авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем Штэрцел подчеркнул, что результат первых четырех месяцев года на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. "Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки", - отметил он.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в январе-апреле традиционно остается "Автоваз", продажи которого в годовом выражении выросли на 37%, до 121,84 тыс. штук, а непосредственно в апреле - на 304%, до 37,9 тыс. штук. На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой за отчетный период прибавили 26%, до 70,73 тыс. машин, а в апреле - на 341%, до 19,1 тыс. штук. Замыкает тройку автоконцерн Hyundai, увеличивший продажи в первые четыре месяца на 26%, до 55,6 тыс. авто, и непосредственно в апреле - на 538%, до 15,48 тыс. штук. Следом идут Renault, показавший рост на 26%, до 44,32 тыс. штук (в апреле +345%, до 13,96 тыс. штук), и Skoda с ростом продаж на 38%, до 33,16 тыс. машин (в апреле +241%, до 10,37 тыс. штук).

Первое место в пятерке самых популярных моделей на российском рынке остается за Lada Granta: в январе - апреле продано 44,24 тыс. машин (+35,2% в годовом выражении). Вторая по популярности модель в Росси - Lada Vesta - продано 35,05 тыс. штук (+18%). Остальные три места у корейских марок: Kia Rio - 31,6 тыс. штук (+28,4%), Hyundai Creta - 25,77 тыс. штук (29,5%), Hyundai Solaris 20,1 тыс. штук (+58,2%).