Доходы России от экспорта нефти в январе - марте упали на 22,6%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе - марте 2021 года снизился на 22,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $19,82 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физической объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 19,8% - до 50,826 млн т.

При этом экспорт в марте к февралю вырос на 7,5% - до $7,08 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти снизился на 0,1% - до 16,89 млн т.

Экспорт нефтепродуктов

Доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - марте уменьшились на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до $14,38 млрд.

Физический объем экспорта топлива за отчетный период сократился на 2,7%, до 36,728 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизеля за три месяца 2021 г. снизились на 26,1%, до $5,55 млрд. Объем поставок уменьшился на 10,1%, до 13,06 млн тонн.

По экспорту бензина доходы снизились на 30%, до $682,1 млн, а объем - на 20,4%, до 1,49 млн тонн.

Экспорт СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - марте 2021 года снизились на 33,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $1,212 млрд.

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период сократился на 14,3% и составил 14,3 млн кубометров в сжиженном состоянии.

По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В марте 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 8 млн кубометров в сжиженном состоянии. Доходы от экспорта СПГ в марте составили $799,1 млн. В феврале 2021 года Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" экспортировали 2,7 млн кубометров в сжиженном состоянии на $142,3 млн.

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал).