Россия в январе - марте снизила экспорт водки на 21,5%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объем экспорта водки из РФ в январе - марте 2021 года в денежном выражении снизился на 21,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $22,1 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 319,8 млн декалитров, что на 15,8% меньше, чем годом ранее.

В марте, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 14,5% по сравнению с показателем за февраль и составил $9,6 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 141,9 млн декалитров, что на 24% больше, чем за предыдущий месяц.