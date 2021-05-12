Профицит внешнеторгового баланса России в I квартале снизился на 19,3%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - марте 2021 года составило $29,7 млрд, что на 19,29% (или $7,1 млрд) меньше показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $92,5 млрд, увеличившись в годовом выражении на 1,5%. Объем импорта вырос на 15,6% и составил $62,7 млрд.

В целом внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2021 года увеличился на 6,7%, до $155,2 млрд.

Основой российского экспорта в январе - марте 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,3% против 61,7% за три месяца 2020 года. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 48,7% (45,7% годом ранее).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, на долю которого в январе - марте 2021 года приходилось 35,4% российского товарооборота (за аналогичный период 2020 года - 37,8%), на страны АТЭС - 34,3% (против 33%), на страны СНГ - 12,5% (против 11,9%), а на страны ЕАЭС - 9,2% (против 8,3%).

Основными торговыми партнерами России в I квартале 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $28 млрд (+13,1% к аналогичному периоду 2020 года), Германия - $11,7 млрд (+7,8%), Нидерланды - $8,9 млрд (-0,2%), США - $7 млрд (+4,8%), Республика Корея - $6,7 млрд (+35%),Турция - $6,6 млрд (+13,8%), Италия - $5,5 млрд (+3%), Соединенное Королевство - $4,9 млрд (+17,6%), Польша - $4 млрд (+4,2%), Япония - $3,9 млрд (-10,5%).