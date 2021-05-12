В ЦРПТ сообщили, что почти 14 тыс. компаний присоединились к маркировке молочной продукции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти 14 тыс. компаний, занимающихся молочной продукцией, присоединились к маркировке своей продукции раньше 1 июня - даты, с которой такая маркировка станет обязательной. Производители заказали в общей сложности более 700 млн кодов, сообщает в среду пресс-служба ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки.

"К системе на данный момент присоединилось 13,8 тыс. компаний, занимающихся молочной продукцией. До начала обязательной маркировки сыров и мороженого осталось чуть более двух недель, компании завершают подготовку и начинают выпуск маркированной продукции в промышленных масштабах, не дожидаясь 1 июня", - цитирует пресс-служба слова руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

По его словам, в период с 3 по 9 мая производители молочной продукции заказали 225,4 млн кодов, а неделей ранее - 135,4 млн. За одну неделю показатель вырос на 67%, в то время как за весь апрель 2021 года было заказано 312 млн кодов, а в марте лишь 72 млн. В конце апреля ЦРПТ разработал и представил калькулятор технических решений, который помогает производителям молочной продукции получить информацию о перечне необходимого оборудования и программного обеспечения, ознакомиться с предложениями интеграторов и типографий, чтобы выбрать наименее затратные способы нанесения кодов и типа агрегации с точки зрения инвестиций.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.