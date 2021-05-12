Госдума одобрила во II чтении запрет звуковой рекламы из громкоговорителей в жилых домах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах. Документ был внесен Думой Астраханской области.

В настоящее время в целях охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей распространители рекламы зачастую используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме, когда рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, и так происходит непрерывно в течение всего дня, указывают астраханские депутаты.

"Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, отмечают астраханские законодатели, однако "непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность". Законопроект "определяет приоритет защиты права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой", отмечается в материалах к документу.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.