Дума одобрила в I чтении приведение законодательства России к Таможенному кодексу ЕАЭС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, приводящий законодательство РФ о таможенной процедуре свободной таможенной зоны в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иными актами, составляющими право ЕАЭС. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, таможенная процедура свободной таможенной зоны - таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются в пределах территории свободной экономической зоны (СЭЗ) или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. Возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны является одной из действенных преференций для резидентов СЭЗ.

Право ЕАЭС предусматривает упрощения порядка применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. В частности, предусматривается упрощенный порядок завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и (или) товаров, изготовленных из таких товаров и, соответственно, прекращения нахождения таких товаров под таможенным контролем. Упрощение распространяется, в том числе, на расходование (потребление) товаров при создании, эксплуатации (содержании), ремонте и реконструкции на территории СЭЗ объектов недвижимости, эксплуатации и (или) техническом обслуживании оборудования, машин, агрегатов, расходование в научных целях.

Одним из важных положений законопроекта является расширение возможности вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории СЭЗ без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Это упрощение распространяется, в том числе, на случаи вывоза товаров с территории СЭЗ на остальную часть территории РФ для собственных производственных и технологических нужд, а также для операций по переработке (обработке), изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку. Законопроект также определяет формирование механизма завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны для отходов, полученных на территории Калининградской области, для их вывоза на остальную часть таможенной территории ЕАЭС.

"Принятие законопроекта будет способствовать усилению привлекательности СЭЗ для потенциальных инвесторов, развитию действующих и созданию новых производств, обеспечению устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ", - говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.