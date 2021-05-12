Профицит консолидированных бюджетов регионов РФ в январе - апреле вырос в 1,8 раза

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Профицит консолидированных бюджетов регионов РФ в январе - апреле 2021 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 452 млрд рублей, с профицитом исполнены бюджеты 73 регионов, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"В целом по консолидированным бюджетам профицит увеличился в 1,8 раза к 2020 году и составил 452 млрд рублей. С профицитом исполнены бюджеты 73 регионов", - отмечается в материалах.

Доходы регионов РФ в январе - апреле увеличились на 18% - до 5,2 трлн рублей.

"Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 629 млрд рублей, или на 18%, составив 4,2 трлн рублей (прирост в 79 регионах). По основным налоговым источникам фиксируется положительная динамика: по налогу на прибыль организаций рост составил 16%, по НДФЛ - 15%. Финансовая поддержка из федерального бюджета возросла на 19% и составила 904 млрд рублей", - говорится в материалах.

Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 14%, общий объем профинансированных расходов составил 4,7 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты увеличились на 22%, на заработную плату и начисления - на 7%. Также отмечается увеличение остатков средств бюджетов с начала года на 216 млрд рублей. Долговые обязательства перед кредитными организациями сократились на 132 млрд рублей. При этом общий объем долговых обязательств субъектов РФ и муниципальных образований с начала года снизился на 3% и составил 2,798 трлн рублей (по состоянию на 1 апреля 2021 года), или 25,5% от налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ.

По данным Минфина, исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ стабилизировалось и характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов. В большинстве регионов фактическое поступление доходов выше запланированных показателей.