Титов предложил ввести единый подход к снижению имущественных налогов для бизнеса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские регионы должны использовать единый подход к снижению ставок по имущественным налогам для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину.

"Предлагается установить единый подход к снижению ставок, исходя из следующих критериев: площадь объектов и их кадастровая стоимость, срок эксплуатации, налоговый режим, местонахождение объекта", - отмечается в материалах, которые предоставила ТАСС пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В частности, для объектов площадью от 0 до 150 кв. метров и кадастровой стоимостью до 3 млн рублей (при одновременном соблюдении двух критериев) предложено установить ставку 0%, площадью от 150 до 500 кв. метров и кадастровой стоимостью до 10 млн рублей - не более 0,5%, площадью от 500 до 1 тыс. кв. метров и кадастровой стоимостью до 20 млн рублей - не более 1%.

Для всех вновь вводимых объектов недвижимого имущества рекомендуется установить ставку 0% сроком на два года с даты ввода объекта в эксплуатацию. Для объектов, срок эксплуатации которых составляет от двух до четырех лет, - не более 0,5%, от четырех до семи лет - не более 1%. Для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, предлагается установить ставку не более 0,3%. Для объектов, находящихся в сельских населенных пунктах, не являющихся административными центрами муниципальных районов и округов, - установить ставку не более 0,3%.

В качестве дополнительных условий для применения приведенных выше пониженных ставок "предложено установить сохранение не менее 90% среднесписочной численности наемных работников (или снижение ее не более чем на одного работника) по отношению к предшествующему налоговому периоду, а также размер среднемесячной заработной платы не менее 1,5 МРОТ", отмечается в материалах.

Налоги на имущество

В материалах к докладу отмечается, что регионы РФ могут устанавливать налоговые ставки и дополнительные налоговые льготы в отношении налога на имущество организаций, а представительные органы муниципальных образований - в отношении налога на имущество физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Однако "эта возможность применяется крайне неравномерно", подчеркивается в материалах.

Уточняется, что ставки по налогу на имущество организаций были снижены в около 40 регионах, а порядка 45 регионов используют максимальную ставку в 2% без каких-либо изъятий, либо с минимальными изъятиями для бизнеса. Пониженные ставки по налогу на имущество организаций часто применяются в отношении субъектов инвестиционной деятельности, являющихся участниками конкретных инвестиционных проектов.

В отношении субъектов МСП, применяющих специальные режимы налогообложения, дифференцированные пониженные ставки применяются только в 11 регионах. В большинстве случаев - только при выполнении определенных условий, чаще всего - при сохранении численности занятых сотрудников на уровне не менее 90% по сравнению с предыдущим налоговым периодом и определенного уровня заработной платы. Кроме того, в большинстве регионов "не синхронизированы подходы по применению пониженных ставок по имущественным налогам в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками аналогичных объектов недвижимости (помещений в них)".

В материалах также отмечается, что с 2016 по 2019 годы суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости, подвергнутых оценке, выросла на 39% - с 6,2 до 8,6 трлн рублей. Сумма налога выросла на 106% - с 67 до 138 млрд рублей.