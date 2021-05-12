Мишустин: кабмин подталкивает "Газпром" и другие компании к решению задач газификации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кабмин РФ подталкивает "Газпром" и другие компании к решению задач газификации. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заключительного слова на ежегодном отчете правительства в Госдуме.

"Программа газификации нами на сегодняшний день утверждена, мы смотрим ее вместе. В хорошем смысле слова подталкиваем и "Газпром", и других для того, чтобы газификация сегодня произошла", - сказал он.

Ранее Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. В соответствии с ним, к 2030 году уровень газификации российских регионов должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Документ включает мероприятия по ряду направлений, в том числе совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа. Правительство РФ должно до 1 июля представить график догазификации на 2021-2022 гг. населенных пунктов, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. В ежегодном послании парламенту президент России Владимир Путин поручил сделать это без привлечения средств граждан.