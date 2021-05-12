Первые 80 спикеров из 27 зарубежных стран подтвердили участие в Moscow Urban Forum 2021

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первые 80 иностранных спикеров подтвердили свое участие в Moscow Urban Forum 2021, который пройдет 1-4 июля в "Зарядье". Так, в деловой программе выступят гости как минимум из 27 зарубежных стран, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе форума.

"В деловой программе Moscow Urban Forum 2021 выступят одна из самых новаторских женщин-предпринимателей Юго-Восточной Азии, футурист Аеша Кханна (Ayesha Khanna), голландский архитектор, глава знаменитого бюро UNStudio Бен ван Беркель (Ben van Berkel), а также американский экономист Дарон Аджемоглу (Kamer Daron Acemo lu), автор научного бестселлера "Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты" (2012)", - говорится в публикации.

Также в архитектурном блоке деловой программы форума примут участие декан школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии Марта Торн (Martha Thorne); датский архитектор, основатель Gehl Architects Ян Гейл (Jan Gehl); немецкий архитектор, директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер (Patrik Schumacher).

"Развитие транспорта обсудят директор Глобальной инициативы по проектированию городов NACTO Скай Данкан (Skye Duncan), генеральный секретарь Интеллектуальные транспортные системы Великобритании (ITS) Дженни Мартин (Jennie Martin), директор Vision Zero Academy, специалист по безопасности из Транспортной администрации Швеции Маттс-Оке Белин (Matts- ke Belin), генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта (UITP) Мохамед Мезгани (Mohamed Mezghani) и директор по вопросам устойчивости Милана Пьеро Пелиццаро (Piero Pelizzaro)", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в деловой программе форума выступят Доктор Чон Кун Хин (Dr Cheong Koon Hean) - генеральный директор Совета по вопросам жилищного строительства и застройке Сингапура (HDB), Кэролин Стил (Carolyn Steel) - британский архитектор, автор книги "Голодный город", ведущий специалист по городской еде в Великобритании; урбанист, экс-мэр Боготы Энрике Пеньялоса (Enrique Pe alosa); голландский предприниматель, основатель Floating Farm Петр ван Вингерден (Peter van Wingerden); исполнительный директор института городских стратегий фонда Mori Memorial Foundation в Токио, профессор Хироо Итикава (Hiroo Ichikawa); основатель и председатель всемирного фонда новых городов New Cities Foundation Джон Россант (John Rossant) и другие.

"Помимо традиционной офлайн-площадки, будут задействованы онлайн-подключения иностранных спикеров из любой точки мира. Всего в рамках деловой программы в течение двух дней пройдет более 80 мероприятий, которые благодаря гибридному формату соберут представителей зарубежных и российских городов, лидеров международных организаций, ведущих мировых экспертов в области урбанистики, экономики и технологий, невзирая на закрытые границы", - отметили в пресс-службе.

О форуме

Moscow Urban Forum 2021, крупнейший в мире международный конгресс, посвященный вопросам городского развития, а также второй международный конгресс Urban Health пройдут в "Зарядье" с 1 по 4 июля. Участниками форума станут более 350 иностранных и российских спикеров, до 7 тыс. частников и порядка 20 тыс. онлайн-зрителей, уточнили в пресс-службе форуме.

Темой юбилейного, десятого, форума станет "Города-суперзвезды: уроки успешной трансформации". Специалисты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт крупнейших столиц, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря той или иной своей особенности. Получить статус города-суперзвезды сегодня непросто: с разнообразием технологий и конкуренцией за человеческий капитал вперед выходят города, реализующие самые смелые идеи и уникальные проекты.

"Пандемия COVID-19 поставила под удар привычный образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд городов-суперзвезд стали новые лидеры - города, сумевшие преодолеть кризис с наименьшими потерями и ориентированные на человека даже в самые непростые времена", - отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Также об опыте мировых городов в пандемию и их адаптации к новым условиям жизни, о стратегиях и практиках, которые приводят к устойчивому развитию даже в кризис, и о том, как города сохраняют идентичность и уникальность в условиях глобализации, пойдет речь на Moscow Urban Forum 2021 "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Последний форум прошел в "Зарядье" в 2019 году. Тогда за два дня деловую программу посетило более 8,5 тыс. человек из 69 стран. В форуме приняли участие 30 иностранных делегаций из 39 стран и 111 иностранных спикеров, в их числе мэры Куала-Лумпура, Анкары и Метрополии Большой Париж. На форуме впервые организовали международный конгресс Urban Health, участники которого обсудили вопросы здоровья жителей городов.

Регистрация на Moscow Urban Forum 2021 откроется 1 июня, заключили в пресс-службе.