Минэнерго заявило, что газификация регионов не вызовет рост тарифов на газ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Газификация регионов России не приведет к увеличению тарифов на газ для населения. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета правительства о деятельности в 2020 году.

"Считаю, что на тарифах для населения реализация этой программы, этой дорожной карты (газификации регионов РФ - прим. ТАСС) не отразится. Дополнительной индексации тарифов для реализации этой программы не будет", - сказал он.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.