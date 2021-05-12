Минприроды подготовит законопроект о создании ликвидационных фондов для ТЭК и металлургии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минприроды начинает работу над двумя законопроектами о создании ликвидационных фондов для объектов недропользования, металлургических предприятий, а также животноводства, птицеводства и очистных сооружений. Об этом сообщил журналистам глава министерства Александр Козлов.

По его словам, законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию вреда накопленного ущерба природе затрагивает особо опасные предприятия, но не учитывает другие предприятия, которые могут нанести вред окружающей среде. "Поэтому министерство начинает работу еще над двумя законопроектами, которые будут регулировать создание ликвидационных фондов для металлургических предприятий, объектов недропользования, животноводства, птицеводства и очистных сооружений", - пояснил министр.

Он также отметил, что Минприроды достоверно известно о почти 29 тыс. объектах накопленного вреда, среди которых заброшенные скважины, затонувшие в акваториях корабли, свалки около городов. "А сколько того, что неизвестно? И главный вопрос: какое истинное число людей страдает от негативного воздействия всей этой грязи? Наша задача - выявить все "горячие точки" и оценить вред здоровью и природе", - указал Козлов.