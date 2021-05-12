Перевозки пассажиров на МЖД в апреле выросли более чем в 3,7 раза

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. На инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2021 года было перевезено 61,9 млн пассажиров, более чем в 3,7 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Из них в дальнем следовании отправлено 1,6 млн пассажиров (рост более чем в 4,5 раза), в пригородном сообщении - 60,2 млн пассажиров (рост более чем в 3,7 раза).

Пассажирооборот составил 2,2 млрд пасс-км, более чем в 3,5 раза превысив аналогичный показатель 2020 года, в том числе в пригородном сообщении - 1,5 млрд пасс-км (рост в 3,3 раза), в дальнем следовании - 704,7 млн пасс-км (рост в 4,3 раза).

Всего по итогам января-апреля 2021 года отправлено более 213 млн пассажиров (+12,5%). Из них в дальнем следовании перевезено 5,7 млн пассажиров (-2,7%), в пригородном сообщении - 207,4 млн пассажиров (+12,9%)

Пассажирооборот с начала года увеличился на 0,6% к уровню прошлого года и составил 7,7 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении - 5,2 млрд пасс-км (+6,5%), в дальнем следовании - 2,6 млрд пасс-км (-9,6%).

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в апреле текущего года перевезено 13,7 млн пассажиров, что более чем в 5,6 раза больше, чем в апреле 2020 года. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались более 580 млн пассажиров.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года. В пригородном сообщении перевезено 84,1 млн пассажиров (рост в три раза), в дальнем следовании - 6,7 млн (рост в четыре раза).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 7,2 млрд пасс-км, более чем в три раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь - апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю - апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года). Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2021 года снизился на 2,8% к уровню прошлого года и составил 25,8 млрд пасс-км.