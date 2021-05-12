Минцифры не видит рисков отключения банкоматов из-за требований регистрации М2М сим-карт

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минцифры не видит рисков отключения банкоматов из-за поправок к закону "О связи", по которым все подключаемые юрлица должны вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о пользователях М2М сим-карт. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Олег Пак.

"Новые сим-карты, приобретаемые компаниями после 1 июня 2021 года для использования в банкоматах и устройствах интернета вещей, будут сразу регистрироваться через портал госуслуг. Для регистрации сим-карт, которые уже сейчас установлены в устройствах, у их владельцев будет три месяца", - отметил Пак.

Минцифры приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М сим-карт. С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА.

М2М сим-карты предназначены для взаимодействия по технологии "Machine-to-Machine", когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, на промышленных производствах, в системах безопасности. М2М сим-карты позволяют удаленно контролировать работу различных систем.